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Politika

Dışişleri Almanya'ya hayal kırıklığı ve tepkisini iletti

Alman makamlarınnın sergilediği yaklaşımın kabul edilemez bulunduğu vurgulandı

01 Ağustos 2016 22:23

Almanya'nın Ankara maslahatgüzarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki mitingde telekonferans yöntemiyle canlı konuşmasına izin verilmemesiyle ilgili bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa davet edilen Ankara maslahatgüzarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans yoluyla mitingde hitap etmesinin engellenmesinden duyulan hayal kırıklığı ve tepkinin ifade edildiği öğrenildi.

Öte yandan Alman makamlarınca sergilenen yaklaşımın kabul edilemez bulunduğunun vurgulandığı belirtildi.

 

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