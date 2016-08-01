Dışişleri Almanya'ya hayal kırıklığı ve tepkisini iletti

Almanya'nın Ankara maslahatgüzarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki mitingde telekonferans yöntemiyle canlı konuşmasına izin verilmemesiyle ilgili bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa davet edilen Ankara maslahatgüzarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans yoluyla mitingde hitap etmesinin engellenmesinden duyulan hayal kırıklığı ve tepkinin ifade edildiği öğrenildi.
Öte yandan Alman makamlarınca sergilenen yaklaşımın kabul edilemez bulunduğunun vurgulandığı belirtildi.