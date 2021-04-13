Dışişleri: Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek

Afganistan barış sürecine ilişkin bu hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan, ancak Taliban örgütünün katılamayacağını bildirdiği toplantı, İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtildi.

Afganistan’daki Taliban örgütü, ülkedeki barış görüşmeleri kapsamında 16 Nisan'da Türkiye’de düzenlenecek toplantıya katılamayacaklarını açıklamıştı.

TIKLAYIN - Taliban: İstanbul'daki Afganistan barış konferansına katılamayacağız