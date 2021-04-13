Taliban: İstanbul'daki Afganistan barış konferansına katılamayacağız

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Afganistan'daki iç savaşın taraflarından Taliban, Kabil ile Taliban militanlarının siyasi anlaşmaya varması hedefiyle 16 Nisan'da İstanbul'da düzenlenmesi planlanan zirveye "katılamayacaklarını" bildirdi.

Bloomberg'in aktardığına göre Taliban Sözcüsü Muhammed Naim attığı bir kısa mesajla, "Mevcut duruşumuz o tarihlerde bir konferansa katılamayacağımız yönünde. Ancak İstanbul konferansı üzerine düşünmeye devam ediyoruz" yazdı. Naim, daha fazla detay sunmadı.

Afgan hükümeti ve Taliban'ın İstanbul'da 20 yıllık savaşın bitmesinde önemli rol oynayacak bir siyasi anlaşmaya varması bekleniyordu. Birleşmiş Milletler liderliğinde yapılması planlanan konferansın koordinasyonunu ABD yapacaktı. ABD, taraflar anlaşmaya vardıktan sonra Afganistan'da bulunan askerlerini çekmeyi planlıyor.

Afgan hükümeti, ABD'nin çizdiği Eşref Gani'nin devlet başkanlığını bırakması ve geçici hükümet kurulması çerçevesinde bir taslak barış anlaşması hazırladı. Anlaşma, hemen ateşkese gidilmesini de talep ediyor.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad bu pazartesi sona eren 4 günlük Afganistan ziyaretinde taraflara barış sürecini hızlandırması için çağrı yapmış ve İstanbul konferansına hazırlıkları konuşmuştu.

İstanbul'daki konferansa ABD, Rusya, Çin, İran ve Pakistan'dan da delegelerin katılması bekleniyordu.