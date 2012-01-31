-Dışişleri: "Girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için bugün Anayasa Konseyi'ne başvuru yapılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki Halk Hareketi için Birlik (UMP) mensubu milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 22 Aralık 2011'de Ulusal Meclis'te, 23 Ocak 2012'de ise Senato'da kabul edilen "Fransa'da yasa tarafından tanınan soykırımların inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa teklifi"nin iptali için, bugün 77 Senatör ve 65 milletvekili tarafından, "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle Anayasa Konseyi'ne iki ayrı başvuruda bulunulduğunun öğrenildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Fevkalade saygıdeğer olan bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Artık Fransa Anayasa Konseyi'nin vereceği karar beklenecektir. Bu kararın Fransa'nın köklü demokrasi geleneği ve hukuk devleti tecrübesiyle uyumlu olacağına inanıyoruz."