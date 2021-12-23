Dişisini etkilemek için önce oral seks yapıyor!

Yeni bir araştırmaya göre darkling böceği, cinsel ilişkiden önce dişi böceğe oral seks yapıyor.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre erkek darkling böcekleri, dişiye ilişkiden önce ağzıyla zevk veriyor.

Oral seks sırasında dişi böceğin de karşısındakine ilgisini göstermek için 'kalçasını' ileri geri oynattığı belirtildi.

Ecology ve Evolution'da yayımlanan araştırmaya göre bunların arkasında "romantik" bir niyet yaymıyor. Darkling böceklerinin cinsel ilişkisi 4 adımdan oluşuyor; erkek dişiyi buluyor, oral temas kuruyor, üzerine çıkıyor ve birlikte oluyorlar.

Araştırmada bu böcekler arasında oral seksin karşı cinsle birlikte olabilmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.