Dişinin sözü dinleniyor

T24 - Yeşil maymun kolonisinde dişilerin gösterdiği işlemler daha dikkatle izleniyor ve kolay öğreniliyor.



Güney Afrika’daki yeşil maymun (vervet monkey) kolonisini inceleyen bilimciler, iş veya görevlerin bir dişi maymun tarafından gösterilmesi durumunda diğerlerinin bunu daha kolay öğrendiklerini tespit etti.



Neuchatel Üniversitesi’nden biyolog Erica van de Waal liderliğindeki ekibin yürüttüğü ve sonuçları Royal Society bülteninde yayımlanan araştırma çerçevesinde, maymun grubunun kutu kapağı açmak gibi bir işlemi anlama ve öğrenme tepkileri izlendi. Ancak işlem insanlar tarafından değil, yine bir maymun tarafından gösterildi.



Güney Afrika’daki Loskop Barajı Doğal Sit Alanı’nda altı maymun grubunun kullanıldığı deneyde, iki tarafı ayrı renklerde boyanmış ve sadece bir tarafı açılan kutuya meyve yerleştirildi. Daha sonra baskın karakterli bir erkek ve dişi maymunun diğerlerinden ayrı olarak kutunun hangi tarafını açması gerektiğini öğrenmesi sağlandı.



Daha sonra bu iki maymun diğer maymun grupları önünde, farklı zamanlarda ayrı ayrı kutuyu açıp içinden meyveyi alarak yeme işlemini gerçekleştirdi.



Defalarca tekrarlanarak derlenen sonuçlar gösteriyor ki, dişi maymunun gerçekleştirdiği işlem diğer maymunlar tarafından daha dikkatle izleniyor. Erkek maymunun izleyicilerine kıyasla dişi maymunun ne yaptığını izleyen grup, hem daha yüksek oranda doğru kutu kapağının hangi tarafta olduğunu bulabiliyor hem de bu işlemi daha hızlı gerçekleştiriyor.



“Oradan geçmekte olan maymunalr bile dişinin yaptığı işe daha dikkat kesiliyor, durup ne yaptığını anlamaya çalışıyor” diye konuşan ekip lideri Van de Waal, bu davranışı dişilerin gıda kaynakları konusunda daha bilgili ve topluluk içinde erkeklere kıyasla daha yüksek bir statüde olmasına bağlıyor.