DİSİAD’dan Meclis’e 'uzlaşın' çağrısı

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD), 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablonun koalisyon hükümetini işaret ettiğini ancak Meclis’te temsiliyet bulan partilerin uzlaşmaz tutumunun ülkeye zarar verdiğini açıkladı. DİSİAD Başkanı Burç Baysal, “Partilerin biran önce seçmenin verdiği mesajı ciddiye alarak, uzlaşmacı bir tavırla hükümeti kurmalarını bekliyoruz” dedi.

Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Burç Baysal, bu sabah Kobani’de yaşanan IŞİD saldırısını kınayarak, ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Daha sonra 7 Haziran seçimlerini değerlendiren Baysal, Türkiye’nin sorunlarını akılcı bir temelde alan, başta yeni anayasa, çözüm süreci ve ekonomi konusunda çözüm üretecek işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘Görev almaktan kaçınmayın’

Baysal, “Bölgemiz başta olmak üzere tüm ülkeyi siyasi ve ekonomik alanlarda 10 yıllardır olumsuz etkileyen Kürt sorunu, cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunudur. Partilerin biran önce seçmenin verdiği mesajı ciddiye alarak, uzlaşmacı bir tavırla hükümeti kurmalarını bekliyoruz. 7 Haziran seçim sonuçlarının verdiği bir diğer mesaj da; Türkiye halkları Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözme iradesini ortaya koymasıdır. Türkiye’nin en önemli sorunu olan Kürt sorununun çözümü, kurulacak hükümetin vazgeçilmez gündem maddesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Kürt sorunu sadece Türkiye’nin değil bugün itibariyle Ortadoğu’nun önemli meselesi haline gelmiştir. Diyarbakır sanayici ve iş insanları derneği olarak tüm siyasi partilere; siyasetin sorun çözmek için yapıldığını hatırlatarak, kimseyi ötekileştirmeden Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmek için çaba sarf etmelerini ve bunun için görev almaktan kaçınmamaları, uzlaşma ve işbirliği için ortak paydaları öne çıkarmaları çağrısında bulunuyoruz.”