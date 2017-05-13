DİSİAD Başkanı Burç Baysal: Süreç, buzdolabından çıkarılmalı

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, iş dünyası olarak Kürt sorununda yeniden çözüm ve diyalog sürecine girilmesini beklediklerini ifade ederek, siyasilere çağrı yaptı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Diyarbakır’da düzenlediği “39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi” toplantısına DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ile birlikte ev sahipliği yapan DİSİAD’ın Başkanı Burç Baysal, önemli mesajlar verdi.

Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Türkiye’nin birçok kentinde iş dünyasının temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Baysal, özetle şunları söyledi:

“İki yıla yakın bir zamandır kentimiz ve bölgemiz çok sıkıntılar çekti. Zorluklarını ve yaşanan tıkanmışlığı uzun uzun anlatmak istemem lakin şunun altını çizmek isterim. Bu geçen iki yılda insanlarımızı yitirdik, varlıklarımızı kaybettik ve çok zor yaşam koşullarından geçtik ve maalesef bu durum devam ediyor. Ama umudumuzu kaybetmedik ve asla pes etmedik.

"Bu manada bu şehre olan bağlılığımızın bir kat daha artığını ifade etmek isterim. Ülkemizin demokrasi mücadelesinde önemli yeri olan kentimiz Diyarbakır, tüm sıkıntılar içinde bir parça umut olsun diye şehrimize misafir olan tüm Diyarbakir dostlarına selam olsun hoş geldiniz.

"Aylardır kent iş dinamikleri iş konuşmanın gerekliliği ile bir çok program ile ülke kamuoyunda yer almakta, fuarlar, turizme yönelik çalışmalar ve cazibe merkezi olması vesilesi ile yatırımları artırmak, üretimin her alanında yer almak için gayret sarf etmekteyiz.

"19’ncu yüzyıla kadar ticaret üretim ve kültür şehri olan Diyarbekir, Osmanlının en önemli merkezlerinden biriydi. Osmanlının en büyük ekonomileri arasında olan kent,1930’lardan sonra değişen devlet politikaları nedeniyle her alanda şehrimizde gerileme başlamıştır. 100 yıla yakın bir sürede farklılıklara tahammül etmeyen sistemin doğurduğu en önemli sonuçlardan biri Diyarbakır’ı bu günün verilerinde gelişmişlik ve ekonomik refah seviyesinde ülkenin 70’nci sırlarına kadar geriletmiştir.

"Bu kadar gelişime açık ve bir o kadar kültürel yapısı kuvvetli şehrimiz niçin 70’nci sıralarda? Ülkenin 100 yıllık sorunu olan Kürt sorununu çözememiş olmamız bu durumun başlıca sebebidir. Bu konuda geride bıraktığımız çözüm süreci dönemi bize önemli veriler sunmaktadır.

"Diyarbakır ihracat rakamları bir anda neredeyse 2 katına çıktı. Onlarca yeni tesisle ülke ekonomisine katkı vermeye başladılar. Büyüme rakamlarında ülkenin en hızlı büyüyen kentlerinden bir oldu. Ancak 2015 temmuzunda çözüm sürecinin bitmesi, yaşanan bu olumlu tabloyu tam anlamıyla tersyüz etmiştir. Yakın coğrafyamızda yaşanan kritik gelişmeleri de dikkate aldığımızda ülkemizin ne kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı aşikardır. Tam da bu noktada bir çağrıda bulunmak isteriz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerine ve kurumlarına Kürt sorununda diyalog kanallarının tekrardan oluşması için üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Bu ülke hepimizin ve hepimiz bu topalaklarda eşit şekilde yaşamalıyız. Şu anda burada olan topluluk tam da bunun ifadesidir. Bir bütün olarak bu ülkenin sahipleriyiz biz. Farklı dillerimiz, düşüncelerimiz, farklı kültürlerimiz olsa da bu topraklar hepimizin bunu unutmayalım. Siyasilerin tabiri ile buzdolabına konulan süreci tekrardan normal oda sıcaklığına çıkartmalıyız vakit kaybetmeden.”