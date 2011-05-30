Dişi kelebeklerin kanatlarındaki seks mesajı

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Renklerinden dolayı bakır kelebekleri olarak bilinen kelebekleri gözlemleyen bilim insanları, dişilerin yanlarından geçen erkeklere görünmemek için renkli kanatlarını katladıklarını söylüyor. Araştırmanın ayrıntıları Ethology (Hayvan Davranışları Bilimi) dergisinde yayımlandı.Kısa ömürlü bakır kelebeklerinin hayatında seks, bir defaya mahsus bir olay. Bilim ekibi, tekrar tekrar çiftleşmeye çalışan erkek kelebeklerin dişinin hassas kanatlarına ve gövdesine zarar verebileceğini söylüyor.Dişi kelebekler bir kez çiftleştikten sonra kendilerini korumak amacıyla geliştirdikleri basit bir yöntemi uygulyor ve kanatlarını kapatıveriyorlar. Bu davranış biçimini daha yakından izlemek için Japon araştırmacılar küçük bir erkek kelebek maketi kullandı.Kanatlarını çırpan erkek maket, çiftleşmiş bir dişi kelebeğin yanına konduğunda, dişinin kanatlarını katlayarak önlem aldığı görüldü. Fakat henüz çiftleşmemiş dişilerin kanatlarının güzelliğini sergilemeye devam ettikleri söyleniyor.Uzmanlar, dişi kelebeklerin bir anlamda cinsel tacize önlem olarak bu kanat stratejisini geliştirdiğini belirtiyor.