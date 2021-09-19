Dişi gergedan kapalı alanda peşinde koşan erkek gergedandan kaçarken boğuldu!

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Hollanda’da bir hayvanat bahçesinde, çiftleşmek için peşinden koşan erkek gergedandan kaçan dişi gergedan, suya düşerek boğuldu.

The Nation’da yer alan habere göre, Wildlands Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dişi gergedan “Elena”, çiftleşmek üzere yanına galan erkek gergedan “Limpopo”dan kaçmaya başladı.

Kaçan Elena’nın koşarken bir su birikintisinin içine düştüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi bakıcıları Limpopo’yu uzaklaştırmayı başarırken Elena için geç kaldı. Elena’nın boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayvanat bahçesi, 19 yaşındaki gergedan Limpopo’nun bir çiftleştirme programı çerçevesinde getirildiğini açıkladı. Limpopo ve hayvanat bahçesindeki iki dişi gergedan Elena ve Zahra’nın önce ayrılmış bölmelerden birbirlerini koklayarak tanımaya başladığı belirtildi. Tanışma sürecinin sonunda ayrılmış bölmelerden çıkarılan gergedanların çiftleşmesi bekleniyordu.