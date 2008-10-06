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Dişi dedi, vetoyu yedi

Gülse Birsel için ‘o dişi’ diye bahseden Vural Çelik, Plato Film’den veto yedi.

06 Ekim 2008 03:00

Gülse Birsel için "O dişi, kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" diyen Vural Çelik, Plato Film'den de veto yedi.

Çelik, Plato Film'in çekeceği sit-com'un kadrosundan çıkarıldı. İsim vermedi ama"Avrupa Yakası" kadrosundan çıkarılan VuralÇelik, diziden ayrılma öyküsünü Gülse Birsel'i isim vermeden eleştirmişti. Çelik, "Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil, dişi... Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" demişti.

Pahalıya patladı

Bu sözler Çelik'e pahalıya patladı. Plato Film yetkililileri, "Gülse Birsel, ailemizden biri. Vural Çelik, eleştiri sınırını aşıp ailemize hakaret etmiştir. Avrupa Yakası'ndan ayrılan her oyuncuyla yeniden çalışırız, çalıştıklarımız da var zaten. Ancak bundan sonra Vural Çelik'in herhangi bir pojemizde yer alması mümkün değil" diyerek genç oyuncunun NTV'nin yeni kanalı için çekilecek yeni sit-com kadrosundan da çıkarıldığın açıkladı.

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