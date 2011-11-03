Dişi Acun belli oldu

T24-

Milliyet'in haberine göre, bir dönem ortalığı kasup kavuran yarışmanın haklarını Acun Ilıcalı’dan satın alan Endemol Türkiye, ekranı, daha önce ‘Wipe Out’ ve ‘Fear Factor’ serilerinde güzel bir işbirliği kurduğu Asuman Krause’ye teslim ediyor.



İlk bölümü 8 Kasım akşamı yayınlanacak yarışmada, Hamdi Bey yine telefonun başında olacak.



Aynı formatta devam edecek ‘Var mısın? Yok musun?’, salı, çarşamba ve perşembe akşamları seyirciyle buluşacak.



