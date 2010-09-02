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Yaşam

Discovery'ye silahlı baskın!

ABD, bir rehine krizine sahne oldu. Silahlı bir saldırgan Discovery Channel'in Washington'daki binasını bastı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- ABD, bir rehine krizine sahne oldu. Silahlı bir saldırgan Discovery Channel'in Washington'daki binasını bastı. 3 kişiyi rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.


Polis ile saldırgan arasındaki pazarlıklar 4 saat sürdü. FBI ve SWAT timleri, binayı kuşattı. Binada bulunan 1900 kişi de binayı polis eşliğinde boşalttı.


Radikal gazetesinin haberine göre, silahı bulunan ve adının James Lee olduğu açıklanan saldırganın öldürüldüğü belirtildi. 3 rehine ise sağ salim kurtuldu.

Saldırganın Discovery Channel'in programlarını beğenmediği için böyle bir eylem düzenlediği belirtildi.

James Lee isimli saldırgan 2008'in şubat ayında yine Discovery Channel'ın merkez binası önünde düzenlediği protesto gösterisi nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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