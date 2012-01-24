-Discovery müzede sergilenecek WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - Uzaydaki görevi Ocak 2011'de sona eren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Uzay Mekiği Discovery artık müzede sergilenecek. Smithsonian Enstitüsü'nün ABD'nin Virginia eyaletindeki National Air and Space Museum adlı müzede sergilenecek uzay aracı hakkında açıklamada bulunan Smithsonian Enstitüsü yöneticisi Wayne Clough, Uzay Mekiği Discovery'nin Nisan ayında Boeing 707 tipi bir uçakla Washington Dulles Uluslararası Havaalanına getirileceğini daha sonra da müzenin Virginia eyaletinin kuzeyindeki dev hangarında yerini alacağını belirtti. Uzay aracının 17 Nisan'da müzenin Virginia eyaletindeki tesisine gelmesinin planlandığını kaydeden Clough, Uzay Mekiği Discovery için müzeye bağlı Udvar-Hazy Merkezi'nde 19 Nisanda resmi bir karşılama töreni yapılacağını kaydetti. Tüm dünyada 19 müze, 9 araştırma merkezi ve 140'dan fazla kendisiyle bağlantılı müzesi bulunan Smithsonian Enstitüsü dünyanın en büyük müze ve araştırma kompleksi konumunda. NASA'nın uzay filosunun lideri olan Uzay Mekiği Discovery ilk seferini yaptığı tarih olan 30 Ağustos 1984 yılından, 9 Mart 2011'de Kennedy Uzay Merkezine yaptığı son seferine kadar 27 yılı aşkın bir süre boyunca 39 başarılı uzay görevine imza attı.