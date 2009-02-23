Discovery dördüncü kez kalkamadı

2009'un ilk uzay yolculuğunca çıkması planlanan Discovery Uzay Mekiği'nin fırlatılması dördüncü kez ertelendi.



ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’dan yapılan açıklamaya göre, erteleme, arka motora yakın yakıt tankı valfındaki arıza yüzünden yapıldı. Valfların tam güvenilir olması, atmosferi yararak yörüngeye gidiş süresi olan 8,5 dakikada çok önemli.



Discovery, Yer yörüngesinde yakın irtifada (350-400 bin metre) yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) güneş paneli ayarı için yörüngeye gönderilmeyi bekliyor. Üçüncü ertelemeden sonra rampadan yörüngeye çıkış günü 27 Şubat olarak ayarlanmıştı.



NASA yetkilileri, UUİ’de büyük emeği bulunan Rusya’nın araç programıyla çakışmaması için Discovery’nin fırlatılma tarih seçeneklerinin 13 mart-7 Nisan arası boş bırakıldığını belirtti.



Amerikan uzay mekiklerinin 2010 yılında tamamen emekli olmadan evvel 9 araçlık programı bulunuyor. Discovery’nin UUİ görevi toplam 14 gün sürecek.



UUİ takviyesi ve adını ABD’nin büyük gökbilimcilerinden Edwin Hubble’dan (1889-1953) alan Hubble Uzay Teleskobu’nda son işlemin yapılması, uzay mekiklerinin emekli olmadan önceki programında yer alıyor.



Uzay mekiği nedir ?



Uzay mekikleri ilk defa 1981'de NASA tarafından kullanılmaya başlanan uzay araçlarıdır. Amaçları uzaya gönderilen aracın tekrar tekrar kullanılarak maliyetini azaltmaktır. Zira ABD Uzay Mekikleri 120'den fazla uçuş yapmıştır. Yapılan araştırmalar tekrar kullanılabilir uzay mekiklerinin eski tip roketlere göre daha maliyetli olduğunu göstermiştir. Bunun sebebi uzay mekiklerinin kullanıldıktan sonra uzun ve pahalı bakımlara ihtiyaç duymasıdır.



ABD Uzay Mekikleri tasarımlarının hatalı olduğu ve güvenli olmadıkları gerekçesiyle eleştirilmiştir. Mekiklerde bir kaza durumunda personeli kurtaracak bir tahliye sistemi yoktur (bu sistem örneğin Soyuz, Apollo ve diğer insanlı uzayaraçlarında var).



Hizmete alınan beş Uzay Mekiği'nden ikisi (Challanger 29 Eylül 1988 ve Columbia 1 Şubat 2003) kazalar sonucunda yok olmuş ve 7'şer kişilik hayatlarını kaybetmiştir. Bunun sonucunda Uzay Mekikleri, uzay tarihinin en riskli projesi halini almıştır.



Bu nedenle yeni mekikler üretilmemekte olup, var olanlar 2010 yılından itibaren kullanımdan kaldırılacaktır.

