discovery+, BluTV'de yayında!

BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke, bugün düzenledikleri basın toplantısında global online video hizmeti discovery+’ın, BluTV’de yayına başladığını duyurdu.

Discovery’nin gerçek hayata dayalı eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, bugün BluTV’de yayına başladı. discovery+’ın lansmanı, BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery CEEMEA (Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) Bölge Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke tarafından düzenlenen online basın toplantısıyla duyuruldu.

BluTV aboneleri, discovery+ için ayrılan özel alanda Discovery Channel, TLC, DMAX, ID ve Discovery Science gibi Discovery’nin global markalarından discovery+ içeriklerini istedikleri zaman izleyebilecek. Ayrıca Eurosport 1 ve 2’nin canlı premium spor yayınları da BluTV’de olacak.

Türkiye'nin önde gelen yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV, dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet vermektedir.

Hangi içerikler olacak?

Discovery ve BluTV’nin 2021’in başında duyurduğu stratejik ortaklık, şu an discovery+’ın BluTV’de yayına başlamasıyla yeni bir boyut kazandı. discovery+; Donald Trump: A Faking It Special, Super Soul – Oprah, Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue, 90 Day Diaries, Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci gibi sayısız özel discovery+ orijinal yapımıyla izleyici karşısına çıkacak.



Orijinal yapımların yanı sıra Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları Türkiye gibi Discovery’nin dünya çapında beğeniyle takip edilen programları da platformda yer alacak. Ayrıca sporseverler Olimpiyat Oyunları, Roland Garros ve Giro d'Italia gibi ikonik spor etkinliklerinin keyfini çıkarabilecek.