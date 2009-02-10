Dişçi korkusu öldürdü

İngiltere'de dişçiden korkan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun, yemek yemeği kestikten sonra açlıktan öldüğü bildirildi.



Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, konuyla ilgili soruşturmada, Cornwall'deki St. Dennis'de yaşayan Sophie Waller adlı kız çocuğunun, 2005 yılı Kasım ayında şeker yerken süt dişinin kırılması üzerine, bundan bir yıl önce gittiği dişçinin tedavi sırasında dilini kesmesi nedeniyle oluşan korkusu yüzünden dişçiye gitmeyi reddettiği belirtildi.



Baba Richard Waller, Truro'daki ön duruşmada, olaydan sonra 3 gün boyunca yemek yemeği reddeden kızını, Royal Cornwall hastanesine yatırdıklarını ve doktorların tekrar tekrar dişçiye gitmek zorunda kalmaması için Sophie'nin 8 süt dişini çekmeye karar verdiğini söyledi.



Aile, soruşturma heyetine, kızlarının 8 süt dişinin çekilmesi konusunda karar alınırken kendilerinden izin alınmadığını, bu kararın, kızlarını "harap ettiğini" anlattı. Ameliyattan sonra aç kalmaya devam eden ve yalnızca az miktarda yoğurt, meyve yiyen ve enerji içeceği tüketen Sophie'nin, bir aydan kısa bir süre içinde öldüğü belirtildi.



Soruşturma heyeti, Sophie'nin anaokulu öğretmeni olan annesi ve taksi şoförü olan babasının, ameliyattan sonra 4 hafta içinde 11 kilo vermesine rağmen kızlarını tekrar doktora götürmedikleri duyumunu alırken, aile, hastaneyi aradıklarını, ancak hemşirenin, Sophie'nin artık çocuk psikoloğu doktor Kerry Davison'ın gözetimi altında olduğunu söyleyerek, hastaneye getirmemelerini istediğini söyledi.



Sophie'nin annesi, doktor Kerry Davison'a, kızının yalnızca karpuz suyu emdiğini söylediğinde doktorun bunun yaşaması için yeterli olduğu yanıtını verdiğini, ayrıca hastanede kızının tek bir dişinin çekilmesi için rızası olduğuna dair bir belge imzaladığını kaydetti.



Anne, bir süre sonra yiyip içmeyi tamamen kesen kızının, beslenme hortumuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.



Sophie'nin 2005 yılında 17 Kasıma kadar hastanede tutulduktan sonra taburcu edildiği, bir deri bir kemik kalan kızın 2 Aralık 2005'te de yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Soruşturmanın bugün sonuçlanması bekleniyor.

