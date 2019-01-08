Dışarıya göç veren Beytüşşebap'ta 1398 yeni seçmen kaydı

Her yıl dışarıya göç veren Beytüşşebap ilçesinde, askıya çıkan seçmen listelerine göre 6 ay içerisinde 1398 yeni seçmen oluştu. Birçoğu farklı illere kayıtlı olan seçmenlerin köylerden getirilen asker ve öğretmenlerden oluştuğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'ynın haberine göre,31 Mart tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin hazırlanan seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla birlikte, kolluk kuvveti olduğu belirtilen binlerce yeni seçmen kaydının Şırnak merkez ve Uludere ilçelerine yapıldığı ortaya çıktı. Benzer bir durumun neredeyse her yıl dışarıya göç veren Beytüşşebap ilçesinde de yaşandığı öğrenildi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde 3 bin 482 seçmeni bulunan Beytüşşebap ilçe merkezinde, askıya çıkan listelere göre seçmen sayısı 1398 kişilik artışla 4 bin 880’e yükseldi. Söz konusu yeni seçmenlerin büyük bir bölümünün nüfusa kayıtlı oldukları yerler, tıpkı Şırnak merkez ve Uludere ilçesinde olduğu gibi genelde batı illeri.

Köy öğretmenleri de merkeze taşındı

Kentteki bini aşkın yeni seçmenin Ayvalık, Mezra ve Cevizağacı köylerinde bulunan karakollardaki askerlerden oluştuğu öğrenilirken, 100’ü aşkın yeni seçmenin ise köylerde görev yapan öğretmenlerden oluştuğu belirtildi.