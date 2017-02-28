Dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçaklayan kantin çalışanı serbest bırakıldı

Adana'da bir lisede kantinde çalışan bir kişi, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İkisi ağır yaralı olan öğrencilerin tedavisine hastanede devam edilirken öğrencileri yaralayan kantin çalışanı ile kantinci, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi’ndeki Atakent Mahallesi’nde bulunan 75’inci Yıl Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ile B.B. (18) öğle arasında telefonla döner dürüm sipariş etti. Siparişlerini alan 4 öğrenci okulun bahçesinde karınlarını doyururken, kantin işletmecisi Necati O.’nun yeğeni O.O., yanlarına geldi.

"Neden dışarıdan yemek yiyorsunuz"



Öğrencilerin kantinden alış veriş yapmak yerine dışarıdan verdikleri siparişleri yediklerini gören O.O. iddiaya göre, "Burada kantin var neden dışarıdan yemek yiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler ile O.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, kantin işletmecisi Necati O.’da karışınca kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine kantinden aldığı bıçakla öğrencilere saldıran O.O., 4 genci çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan A.A. ile A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İfade verip serbest bırakıldı





Hafif yaralanan B.B. ile M.A. ise ayakta tedavi edildi. Bıçaklama olayına karışan O.O. ise gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken zanlı ve amcası adliyeye sevk edildi. 4 kişiyi yaralayan zanlı ve amcası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



"Bizim denetlememiz yeterli olmuyor"

Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, öğrencilerin kantinlerden alışveriş yapma zorunluluğunun bulunmadığını, bıçaklama olayının okul kantinleri yönetmeliklerindeki eksiklik ve yanlışlardan kaynaklandığını söyledi. Tunç, şunları söyledi:

"Sadece oda olarak bizim denetlememiz yeterli olmuyor. Milli Eğitim ve belediyelere de büyük görevler düşmekte. Öğrenciler bizim geleceğimiz, böyle bir olayın yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Oda yönetimi olarak, idari ve hukuki olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, öğrenci ve velilerimizden özür diliyoruz."