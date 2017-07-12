Dışarıdaki Gazeteciler'den Türkiye gazetesine tepki: Çok affedersiniz, birbirimize mesaj bile yazıyoruz!

Tutuklu meslektaşlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla kurulan “Dışarıdaki Gazeteciler” platformu, Türkiye gazetesinin ’24 Temmuz Planı Çöktü’ başlıklı manşetine tepki gösterdi. Cumhuriyet davasının ilk duruşma günü olan 24 Temmuz için kurulan Whatsapp konuşmalarının çarpıtılarak gazeteye yansıtıldığını belirten “Dışarıdaki Gazeteciler” açıklamasında “Çok affedersiniz, birbirimize mesaj bile yazıyoruz! Hatta Maçka Parkı'nda piknik de yaptık!” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “24 Temmuz'da arkadaşlarımızı yargılayacakları duruşma salonunda olacağız. Onların masumiyetini anlatacağız. Ve inanıyoruz ki; Ahmet Şıkları, Musa Kartları, Kadri Gürselleri, Güray Özleri ve tutuklu-tutuksuz yargılanan tüm gerçek gazetecileri bu örümcek ağının içinden çekip alacağız. Bunu başarıncaya kadar da vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Dışarıdaki Gazetecilerin açıklaması şöyle:

“Türkiye Gazetesi, bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki tutuklu meslektaşlarımızın masumiyetini anlatmak için çalışan biz "Dışarıdaki Gazeteciler"i hedef aldı. ’24 Temmuz Planı Çöktü’ başlıklı yazıda Büyükada’da gözaltına alınan ve iftiralara maruz kalan bir hak savunucusunun dahil olduğu ‘24 Temmuz Birlikte Özgürüz’ isimli whatsapp grubumuz insan aklıyla alay eden bir biçimde suç gibi sunuldu.

Bir süredir meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza yapılan suçlamaların hukuksuzluğunu anlatıyoruz. Sosyal medyada kampanyalar da yapıyoruz sesimizi duyurmak için açıklamalar da…

24 Temmuz; Cumhuriyet davası duruşmalarının ilk günü. Bütün dostlarımızı o gün Çağlayan Adliyesi'nde yargılanan gazeteci arkadaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz. Hep söylüyoruz: "Onlar hapisken biz de özgür değiliz".

Bu nedenle WhatsApp grubumuzun adı "24 Temmuz Birlikte Özgürüz.”

Çok affedersiniz, birbirimize mesaj bile yazıyoruz!

Hatta Maçka Parkı'nda piknik de yaptık!

Grubumuza adını veren 24 Temmuz tarihini de biz değil, ağır ceza hakimi duruşma günü olarak belirledi. Tamamen rastlantısal olarak verilen bu tarih Türkiye’de sansürün kaldırılmasının yıldönümüne denk geldi.

Yıllarca Fethullah Gülen çetesine verdiği destekle bilinen bir gazetenin, hayatını çetelerle mücadeleyle geçirmiş arkadaşlarımızı suçlaması hiç de masum değildir.

Hiç kusura bakmasınlar: Buradayız, olmaya da devam edeceğiz!

Bizim meşru mücadelemizden, hukuk mücadelemizden, özgürlük mücadelemizden suç üretemezsiniz.

Dün Cumhuriyet gazetesine kurdukları "Ergenekon kumpası"nda da gazetecilerin yanında biz vardık. Yarın kurmayı planladıkları kumpaslara karşı da biz mücadele edeceğiz.

24 Temmuz'da arkadaşlarımızı yargılayacakları duruşma salonunda olacağız. Onların masumiyetini anlatacağız. Ve inanıyoruz ki; Ahmet Şıkları, Musa Kartları, Kadri Gürselleri, Güray Özleri ve tutuklu-tutuksuz yargılanan tüm gerçek gazetecileri bu örümcek ağının içinden çekip alacağız. Bunu başarıncaya kadar da vazgeçmeyeceğiz.

Madem gündeme geldi, bu vesileyle tüm meslektaşlarımızı ve ifade özgürlüğü talep edenleri 24 Temmuz saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmaya bekliyoruz.”