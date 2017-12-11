Dışarıdaki Gazeteciler tutuklu Cumhuriyet'çiler için çağrı yaptı: Haydi onlara mektuplar gönderelim, haberler verelim

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, tutuklu Cumhuriyet çalışanları için "mektup" kampanyası başlattı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu belirtilen Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi açıklamasında, "Dile kolay 407 gündür özgürlüklerinden, sevdiklerinden yoksunlar. Haydi mektuplar gönderip, bu zor günlerinde yanlarında olalım. Bu kez onlar değil bizler dışarıdan haberler verelim, Silivri’deki hücrelerini dostluğumuzla ısıtalım" dendi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Sevgili Özgürlük" etiketi kullanıldı.