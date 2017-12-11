T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışarıdaki Gazeteciler tutuklu Cumhuriyet'çiler için çağrı yaptı: Haydi onlara mektuplar gönderelim, haberler verelim

Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay 407 gündür tutuklu

11 Aralık 2017 13:56

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, tutuklu Cumhuriyet çalışanları için "mektup" kampanyası başlattı. 

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu belirtilen Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi açıklamasında, "Dile kolay 407 gündür özgürlüklerinden, sevdiklerinden yoksunlar. Haydi mektuplar gönderip, bu zor günlerinde yanlarında olalım. Bu kez onlar değil bizler dışarıdan haberler verelim, Silivri’deki hücrelerini dostluğumuzla ısıtalım" dendi. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Sevgili Özgürlük" etiketi kullanıldı. 

ETİKETLER

gazteeci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24