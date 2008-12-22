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Yaşam

Dışarıda yürüten yürüme bandı

ABD'de eski bir atlet, tekerlekli yürüyüş bandı geliştirdi.

22 Aralık 2008 02:00

ABD'de eski bir atlet, tekerlekli yürüyüş bandı geliştirdi.

Alex Astilan adlı fitness hocası tarafından geliştirilen 'Treadmobile' adlı alet, 2 kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde tasarlanmış.

Üzerinde bir direksiyon ve fren sistemi bulunan Treadmobile'ın  spordan ziyade eğlence amaçlı olarak hazırlandığını söyleyen Astilan, 9 bin dolara satışa sunulan aletin, kapalı bir ortamda koşmaktan sıkılan insanlara alternatif bir uygulama olarak sunulduğunu kaydetti.

Fitness uzmanlarınca 'saçmalık' olarak değerlendirilen aletten şu ana kadar 10 adet üretilmiş.

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