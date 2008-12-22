Dışarıda yürüten yürüme bandı

ABD'de eski bir atlet, tekerlekli yürüyüş bandı geliştirdi.



Alex Astilan adlı fitness hocası tarafından geliştirilen 'Treadmobile' adlı alet, 2 kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde tasarlanmış.



Üzerinde bir direksiyon ve fren sistemi bulunan Treadmobile'ın spordan ziyade eğlence amaçlı olarak hazırlandığını söyleyen Astilan, 9 bin dolara satışa sunulan aletin, kapalı bir ortamda koşmaktan sıkılan insanlara alternatif bir uygulama olarak sunulduğunu kaydetti.



Fitness uzmanlarınca 'saçmalık' olarak değerlendirilen aletten şu ana kadar 10 adet üretilmiş.