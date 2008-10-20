Dışarıda yiyerek zayıf kalmanın püf noktaları

Günlük ve sosyal yaşam özellikle büyük şehirlerde yaşayanların beslenme alışkanlıklarının değişmesinde önemli rol oynar. Beslenme uzmanlarına danışanların çoğu, yoğun iş hayatıyla beraber dışarıda yenen iş yemeklerinden veya evde yemek yapmaya vakti olmayanlar akşamları sürekli dışarıdan yemek söylemekten yakınır. Bu durum özellikle zayıflamak isteyenler için zaman zaman kâbusa dönüşür. Yemekte geçen sürenin uzunluğu, misafirperverlikten gelen zorla yedirme alışkanlıkları, alkol tüketiminin sınırlandırılamayışı dışarıda yemenin zorlukları arasında yer alıyor.Dışarıda düşük kalorili beslenmek için bazı ipuçları;. Dışarıda yenecek bir yemek öncesinde - özellikle 2 saat kadar önce - ufak bir atıştırma öğünü yiyin. Böylece yemeğe oturduğunuzda iştahınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz.. Çok çiğneyin ve yavaş yiyin.. Dışarıda yemek yerken az yağlı gıdaları tercih edin. Örneğin menüden domates çorbası veya sebze çorbası seçecekseniz kremasız olanını tercih edin.. Mezeleri dikkatli seçin. Kızartmalar yerine zeytinyağlı, sebzeli, yoğurtlu mezeleri tercih edin.. Bazen yemeğin kendisi kadar yanındaki garnitürler de kalori bombası olabilir. Garnitür olarak kızarmış patatesler yerine patates salatası, soğan halkaları yerine çiğ veya haşlanmış sebzeler isteyin.. Makarnanıza kremalı soslar yerine, domatesli soslar koydurun.. Salatalar düşük kalorili seçenekler gibi görünse de bazen sosları nedeniyle tuzak olabilirler. Bu nedenle sosları eklenmiş salata yerine, sossuz salata isteyip sosu kendiniz görerek koymalısınız. Sos olarak limon, sirke, nar ekşisi, yoğurt gibi lezzetlendiriciler rahatlıkla tercih edilebilir.. Yağlı et seçeneklerinden uzak durun ve seçtiğiniz et ürünün porsiyon büyüklüğünü daima sorun.. Beşamel sos gibi unlu soslar yediğiniz yemeğin kalorisini artırır. Bu nedenle sossuz, fırında pişmiş, ızgara yapılmış balıklar veya beyaz etler düşük kalori almak için daha iyi tercihlerdir.. İçecek olarak meyve suları yerine ayran, soda gibi seçenekleri tercih edin.. Alkollü içecek tüketirken kadehinizi bitirmeden doldurulmasına izin vermeyin. Böylece ne miktarda içtiğinizi gözlemleyin. Alkol içeriği düşük olan içkileri tercih edin. Kokteyl gibi şeker içeriği olan içecekleri de tüketmeyin.. Zayıflama diyetlerinde tatlı bulunmaz diye düşünmeyin. Sadece seçeceğiniz tatlı tercihini doğru yapın. Hafif bir yemek üzerine meyve ağırlıklı bir tatlı, meyveli dondurma, sorbet veya kabak tatlısı gibi seçenekleri tercih edin.