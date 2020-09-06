Dışarıda fiziksel mesafe, sanalda sosyal yakınlık: Pandemide telefon bağımlılığından kurtulmanın 8 yolu

Dünyada milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkileyen Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve tecrit kısıtlamaları, insanları toplumsal hayatta sosyal mesafeye zorlarken sanal ortamdaysa elektronik aletlere, özellikle de telefonlara iyice yaklaştırdı.

Bu yakınlaşma bağımlılık seviyesine bile ulaştı, telefonlar saatlerce elden düşmez oldu. Independent Türkçe, Vice sitesinden Rachel Wilkerson Miller'ın bağımlılıktan kurtulmak için sunduğu bazı ipuçlarını aktardı

1. Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın karşısında bulunma nedenlerinizi bilin

Telefonlarınızın ve özellikle de sosyal medya uygulamalarınızın değerli zamanınızı ve enerjinizi tükettiği su götürmez bir gerçek. Bu yüzden kullanım amaçlarına göre ilerleyerek, telefonunuzun ya da bilgisayarınızın sizi hayattan koparmasına daha az imkan tanımış olursunuz.

2. Hesaplarınızdan daha az paylaşım yapmayı düşünün

Yalnızca ne tükettiğinizi değil aynı zamanda dünyaya ne sunduğunuzu da düşünmeye değer. Hikayeler yayımlamak, tweet atmak ve mesajlaşmak, insanların size yanıt verdiği bir döngüye yol açabilir. Bu nedenle siz yanıt verirsiniz veya yalnızca yanıtlarını okumak için uygulamayı açarsınız ve sonra farkında olmadan tekrar bu döngüye kapılıp gidersiniz.

3. Telefonunuza cep bilgisayarı muamelesi yapmayı bırakıp onu gerçek amacına göre kullanın

İyi bir yazılı sohbet sizi tahmin ettiğinizden daha fazla online ortamda tutar ve arkadaşlarınızla yazışırken çoğu zaman diğer uygulamalara da eliniz kayar. O halde bu sorunu çözmek için iletişim halinde kalmanın denenmiş ve doğrulanmış bir yolu olan mütevazı telefon görüşmelerini geri getirin.

4. Sosyal medyaya bel bağlamayan insanlarla iletişim halinde kalmak için yaratıcı çözümler üretin

En yakınlarınızı ve en sevdiğiniz kişileri son gelişmelerden bireysel olarak haberdar etmek yorucu olabilir. O nedenle haftalık videolu görüşme, bağlantı halinde kalmak için daha iyi bir yol olabilir, ayrıca telefonda kaybedeceğiniz saatler size kalır.

5. Ya bildirimleri kapatın ya da ana ekranınızı bazı uygulamaları gizleyecek şekilde ayarlayın

"Gözden uzak gönülden de uzak" yaklaşımı burada da geçerli. Telefon görüşmelerinin ötesinde herhangi bir bildirime izin vermemeyi bir düşünün. İşle ilgili e-posta bildirimleri almanız gerekiyorsa da kişisel e-postanız için farklı bir posta uygulaması kullanın. Elinizden geldiği kadarıyla tüm uygulamaları susturun ve hayatınıza devam edin.

6. Sizi saatlerce parmağınızı kaydırmaya mahkum edenler dışında haber kaynakları bulun

Dünyada neler olup bittiğinden anında haberdar olma ihtiyacı şimdi hiç olmadığı kadar önemli gelebilir. Ancak Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarından gelen her bilgiye yetişmek yorucudur ve bazen bu kanallardan bilgilenmek tam tersi bir etki bile yapabilir. Sosyal medyadan haber almanın ömrünüzden yıllar götürdüğü bir gerçekken haber tüketiminizi sınırlamayı ve bunu daha konsantre bir şekilde yapmayı düşünün.

7. Kendinize bir hobi edinin ve "beynimi biraz kapatmaya ihtiyacım var" etkinliği yapın

Yapacak daha iyi bir işiniz yoksa "telefonunuzda daha az vakit geçirin" tavsiyesine uymak zordur. Telefonunuzu alışkanlıktan veya can sıkıntısından elinize almaya devam ediyorsanız, zamanınızı geçirmek için bazı alternatif yollar bulun. Bir hobiniz yoksa şimdi bir hobi edinmek için harika bir zaman ve bunun karmaşık veya zaman alıcı olması gerekmez (ekşi maya üstüne alınmasın). Kitap okumak, sizin için yeni bir belgesel dizisine başlamak ya da arkadaşlarınız için hediyeler yapmak seçenekler arasında olabilir.

8. Sürekli online, ulaşılabilir ve her paylaşımı yakalamak zorunda olma fikrini bırakın

Sayılan bu ipuçları arasında uygulamaya koyması en zor olanlardan biri budur. Duyarlı bir arkadaş olmaktan ve/veya dünyada olup bitenlerin farkında olmaktan hoşlanıyorsanız, sadece bir saatliğine bile uzaklaşıp bağlantıyı kesmek zordur. Telefonunuzda daha az vakit geçirmek, insanların DM'lere yeterince hızlı yanıt yermemek ya da döngünün dışında olmak gibi suçluluk hislerini beraberinde getirebilir.

Ancak bir pandemi sırasında kendinize bir parça alan açmak, sizi kötü biri yapmaz ve sürekli ulaşılabilir olmak iyi bir arkadaş olmanın bir gereği değildir. Arkadaşlarınızla sohbetin temposunu düşürmek kendinize özel zaman ayırma açısından makul bir fikir olabilir.