Dışarı çıkan öğrencileri kontrol eden müdür yardımcısı dövülüp, bıçaklandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç Abiki, öğle tatilinde izinsiz olarak dışarıya çıkarak okulun yakınındaki bakkala giden bir grup öğrenciyi kontrol etmek istedi. Bakkal sahibi ve yakınları tartıştıkları müdür yardımcısına sopa ve bıçakla saldırdı. Yaralanan okul müdür yardımcısı, 4 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç Abiki, bugün öğle tatilinde izinsiz olarak dışarıya çıkan bir grup öğrencinin okulun yanındaki bakkala gittiklerini gördü. Öğrencilerin bulunduğu bakkala giden Erdinç Abiki ile bakkal sahibi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Bakkal sahibi ve yakınları okul müdür yardımcısına sopa ve bıçakla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Erdinç Abiki, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başına dikiş atılan ve elinden aldığı bıçak yarası sarılan Erdinç Abiki, kendisine saldıran 4 kişiden şikayetçi oldu. İsimleri öğrenilemeyen bakkal ve yakınları polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Okulda nöbet görevinde bulunduğu söyleyen Erdinç Abiki, \"Okulda nöbet görevimi yapıyordum. Okulumuz sınırlarını çevreleyen duvarlardan atlayan öğrencilerin okulun hemen yanındaki bakkalın önünde biriktiklerini gördüm. Ben de o bölgeye gittim ve öğrencilere dışarı çıkmak üzere izin kağıdı olup olmadığını sordum. Bu arada orada bulunan bakkal yanıma gelerek, \'Sana ne, sen kimsin öğrencilere izin kağıdı soruyorsun?\' diyerek hakaret etti. Ben de karşılık verdim. Bu kez yakın akrabaları ile birlikte 4 kişi birden sopa ve bıçakla saldırdı\" dedi.

Eğitim Bir- Sen Darıca Şube Başkanı Lokman Yazıcı, sendika olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, \"Şiddetin her türlüsüne karşıyız ama bu şiddet eğer bir eğitimciye olursa tüm ulusu kapsadığını düşünüyoruz. Çünkü eğitim bu ülkenin geleceğiyse, bir eğitimciye yapılan saldırı da ülkenin geleceğine yapılmış saldırıdır\" diye konuştu.

Yarın okul önünde açıklama yapacaklarını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

\"Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz, bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınayacağız ve öğretmenimizin yanında olacağımızı bütün ulusa göstereceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımıza ve en üst seviyedeki sayın bakanımıza seslenmek istiyorum, nasıl ki doktorlara saldırı yapıldığında bakanlık en güzel ve en güçlü şekilde buna karşı duruyor ise biz şimdi de eğitimcilerin yanında durulmasını istiyoruz. Ve diyoruz ki, eğer eğitime yapılan darbe ülkenin geleceğine olan bir darbe ise, eğitimciye yapılmış zulüm ülkeye yapılmış zulüm ise bu zulmün karşısında dik duracak insanlara ihtiyacımız var. Biz Eğitim Bir-Sen olarak bu gücü kendimizde görüyor ve bunu yarın açıkça deklare edeceğimizi bütün kamuoyuna bildiriyoruz.\"

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