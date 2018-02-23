Dış ticarette "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" yayılıyor

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - İthalat ve ihracat işlemlerinde akıcılık sağlanması için, gümrükleme ve ilgili işlemlerde firmaların kendi denetimini yapmasına olanak sağlayan \"Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası\" alan işletme sayısı artıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, uluslararası geçerliliği olan sertifikayı, güvenilirliğini kanıtlamış ve mevzuatın gerekliliklerini yerine getiren şirketlere veriyor.

Sertifika sahibi şirketler, ithal ettikleri eşyayı doğrudan fabrikalarına alabiliyor, ihraç ettikleri ürünleri ise, doğrudan fabrikadan gümrük sınırına gönderebiliyor.

Sertifika alacak şirketlerin ticari kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olması, ihracat ve ithalata konu olan ürünlerini kayıtlarının sistematik ve güvenli bir şekilde tutulması ve taahhütleri karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olmaları gerekiyor.

İngiltere merkezli ısıtma sistemleri devi Stelrad Radiators Group’un (SRG) Türkiye’deki iştiraki olarak faaliyet gösteren ve Çorlu’da dünyanın en büyük panel radyatör fabrikasına sahip olan Termo Teknik de, \"Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası\" aldı.

Termo Teknik Finans Direktörü Yekta Mete Polat, Türkiye’deki yatırımı 100 milyon doların üzerinde olan Termo Teknik’in, yıllardır ISO500 listesinde en büyük sanayi şirketleri arasında yer aldığını ve sektöründe 2005 yılından bu yana toplam 9 kez ihracat şampiyonu olarak sayısız ödüle layık görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

\"\'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası\' gümrük işlemlerimizi hızlandırarak, üretim kapasitemizin ve panel radyatör ihracatımızın artışına katkıda bulunacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bizi bu sertifikaya layık görmesi de bizim için gurur kaynağıdır. Aldığımız sertifika, 2018 hedeflerimize ulaşma konusunda bizim daha yüksek motivasyonla çalışmamızı sağlıyor\" dedi. (Fotoğraflı)