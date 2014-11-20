Dış ticaret nereye?



Meslek kuruluşları ve odalar kendi branşlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri duyururken bile suratlar asık olur. Alman Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği de Almanya'nın ithalat ve ihracat rakamlarındaki sıçramaya rağmen bir türlü sevinemiyor. Başta Doğu Almanya olmak üzere özel Alman şirketleri geleceğe endişeli gözlerle bakıyor.

Dünyamız endişe verici krizlerle çalkalanıyor. Ukrayna, IŞİD, İsrail-Filistin anlaşmazlığı, Ebola salgını…. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Almanya'nın dış ticaret rakamları yüz güldürüyor. Alman Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği'nin sonbahar raporuna göre yılın ilk üç çeyreğinde Almanya'nın ihracatı yüzde 3,5, ithalatı ise yüzde 2,3 oranında arttı. Birlik Başkanı Anton Börner küresel ekonomik gelişmenin ve enerji maliyetinin düşmesinin umut verdiğini ancak bu olumlu faktörlerin yeterli olmadığını söyledi: “Öncelikle, şimdiye kadar büyüme hızını arttıran genç sanayi ülkelerinde duraksama görüyoruz. Sadece Çin'e yaptığımız ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 11 oranında artmış olması büyümeye kayda değer katkıda bulundu. Geleneksel dış ticaret ortaklarımız yeniden önem kazanıyor. En önemli ihracat bölgemiz Avrupa Birliği'dir ve ortaklarımızın payı önümüzdeki yıllarda da değişmeyecektir. 28'ler Avrupa'sı ile olan ticari ilişkilerimiz son aylarda istikrar kazandı.”

‘Pastadaki payımız küçülüyor'

Alman şirketlerinin ihracattaki başarısına temel oluşturan ürün portföyü değişmedi. Motorlu taşıt ve bu branşın tedarikçileri tarafından üretilen parçalar ile, makine ve kimyasal maddeler Almanya'nın ihracatının yüzde 40'ını oluşturuyor. Yılsonuna kadar Almanya'nın ihracatının 1 trilyon 120 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. Alman Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği Başkanı Anton Börner, 2015 yılında önemli bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Börner tahminlerini şöyle sıraladı: “2015 yılında dünya ekonomisinde cüzi büyüme bekliyoruz. Jeopolitik anlaşmazlıklar çıkmadığı takdirde bu göreceli düzelmenin Almanya'nın ihracatında yüzde 4, ithalatında ise yüzde 3,5'luk artış getireceğini tahmin ediyoruz.”

Rakamların sevindirici olmasına rağmen Dış Ticaret Birliği'nin memnun olduğu söylenemez. Diğer ülkelerin küresel ekonominin sunduğu elverişli şartları Almanya'dan daha iyi değerlendirdiği anlaşılıyor. Almanya'nın dünya ticaretindeki payı 2003 – 2013 yılları arasında yüzde 9,9'dan yüzde 7,7'ye geriledi. Aynı dönemde Çin ise payını katlayarak yüzde 11,7'ye çıkardı. İhracatçı Alman şirketleri ABD ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ülke ekonomisine itici güç olmasını umuyor. Rusya'ya uygulanan ticari yaptırımların ihracatçı şirketleri zor durumda bıraktığını belirten Birlik Başkanı Börner buna rağmen müeyyidelere karşı olmadıklarını açıkladı. Börner, “Kesinlikle yaptırımları destekliyoruz. Çünkü özgürlüğün bedeli olduğunun bilincindeyiz. Özgürlükçü düzeni küresel norm olarak kabul etmişsek, hürriyetsizliğin sonunun kaos, fakirlik, esaret ve sefalet olacağını kabul etmiş sayılırız. Ekonomik başarı ve genel refah düzeyinin yükselmesi ancak hürriyet ve demokrasiyle mümkün olabilir” dedi.

Alman ekonomisinin genel görüntüsü olumlu da olsa Dış Ticaret Birliği Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkilerin soğumasının ufku karartabileceğini düşünüyor. Anton Börner bu anlaşmazlığın saman alevi olmayıp süreceğini ve 2015 yılında Rusya ile olan ticaretin çift haneli oranlarda daralmasını beklediklerini sözlerine ekledi.