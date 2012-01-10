-Dış ticaret endeksleri arttı ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Dış ticarette 2011 Kasım ayında ihracat birim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 ithalat birim endeksi yüzde 9,3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2011 dönemine ilişkin ''dış ticaret endeksleri'' verilerini açıkladı. Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre; 2011 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 4,6, ithalat birim değer endeksi de yüzde 9,3 oranında arttı. Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 10,8, balıkçılıkta yüzde 18,3, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5 ve imalat sanayiinde yüzde 4,2 oranında yükseldi. İthalat birim değer endeksi de Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 2,3, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,8, imalat sanayiinde yüzde 4,7 artış gösterdi. -Miktar endeksi- 2011 yılı Kasım ayında ihracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Kasım ayında, ihracat miktar endeksi 2010 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,1 arttı, ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 oranında yükselirken, ithalat miktar endeksinde yüzde 2 azalma kaydedildi. İhracat miktar endeksi ana sektörler itibariyle, 2010 yılının Kasım ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 8,2, balıkçılıkta yüzde 116,4, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,8, imalat sanayiinde yüzde 13 arttı. Aynı ayda, ithalat miktar endeksi tarım ve ormancılık ile madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8 arttı, imalat sanayiinde yüzde 3,3 azaldı.