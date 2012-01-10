T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dış ticaret endeksleri arttı ANKARA (A.A)

10 Ocak 2012 12:39

-Dış ticaret endeksleri arttı ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Dış ticarette 2011 Kasım ayında ihracat birim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 ithalat birim endeksi yüzde 9,3 arttı.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2011 dönemine ilişkin ''dış ticaret endeksleri'' verilerini açıkladı. Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre; 2011 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 4,6, ithalat birim değer endeksi de yüzde 9,3 oranında arttı. Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 10,8, balıkçılıkta yüzde 18,3, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5 ve imalat sanayiinde yüzde 4,2 oranında yükseldi. İthalat birim değer endeksi de Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 2,3, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,8, imalat sanayiinde yüzde 4,7 artış gösterdi. -Miktar endeksi- 2011 yılı Kasım ayında ihracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.  Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Kasım ayında, ihracat miktar endeksi 2010 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,1 arttı, ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 azaldı.  Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 oranında yükselirken, ithalat miktar endeksinde yüzde 2 azalma kaydedildi. İhracat miktar endeksi ana sektörler itibariyle, 2010 yılının Kasım ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 8,2, balıkçılıkta yüzde 116,4, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,8, imalat sanayiinde yüzde 13 arttı. Aynı ayda, ithalat miktar endeksi tarım ve ormancılık ile madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8 arttı, imalat sanayiinde yüzde 3,3 azaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24