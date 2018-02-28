Dış ticaret açığını altın, gemi, tahıllar ve yedek parça patlattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Dış ticaret açığının yılın ilk ayında yüzde 108.8 gibi büyük ölçüde artışla ikiye katlanmasına en çok, altın, gemi, tahıllar ve otomotiv yedek parçaları ithalatında yaşanan patlama neden oldu. Durumu değerlendiren ALB Menkul Değerler Emtia Müdürü Volkan Kuğucuk, altın kaleminde görülen büyük artışın, Merkez Bankası’nın altın rezervlerini artırma politikasından kaynaklandığına işaret etti.

Altın ithalatı 2.37 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, Ocak ayında ithalatında en çok artış görülen ürün yüzde 363.7 ile, altının da içinde olduğu, \"Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar\" kalemi oldu. Bu kalemde geçen yılın Ocak ayında 511.8 milyon dolarlık ithalat yapılmışken, bu yılın aynı ayında 2 milyar 373 milyon dolara yükselerek, petrol ve doğalgaz ithalat kaleminden sonra en yüksek ikinci grubu oluşturdu. Altında bu denli yüksek ithalat patlaması yaşanmasına karşın, aynı dönemde bu kalemde ihracat yüzde 63.6 düştü.

Türkiye\'nin aylık tahıl ithalatı 305 milyon dolara yükseldi

Bu dönemde artış oranı yüzde 300 düzeyine aşan ikinci grubu da, yüzde 304.7 artış ile \"tahıllar\" oluşturdu. Türkiye 2017 yılının Ocak ayında 75 milyon dolarlık tahıl ithal etmişken, bu ithalat bu yılın aynı ayında 305 milyon dolara fırlayarak tam dört katına çıktı.

Bu dönemde Türkiye\'nin gemi ithalatı da patlama yaşadı. Türkiye\'nin gemi ve suda yüzen taşıtlar ithalatı geçen yılın Ocak ayında 62 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı ayında yüzde 286.6 artışla 240 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv yedek parça ve alüminyum ithalatı

Bu dönemde, ithalatı yüzde 50\'den çok artan iki kalem de, yüzde 55.9 ile \"alüminyum ve alüminyum eşya\" ve yüzde 50.3 ile \"Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı\" kalemi altında ithal edilen yedek parçalar oldu. Aynı dönemde alüminyum ithalatı 352 milyon dolara, yedek parça ithalatı da 1 milyar 119 milyon dolara tırmandı.

\"Altın ihracatı cari açığa doğrudan etki ediyor\"

Türkiye’nin altın üreten bir ülke olmadığını söyleyen Kuğucuk, “Ocak itibariyle altın rezervlerinde 18.5 tonluk bir artış var. Altının kilogramı 42 bin dolardan hesaplandığında ve yüksek miktarlı alımlar göz önüne alındığında, altın ihracatı cari açığa doğrudan etki ediyor” dedi.

Aylık açık 9.0 milyar doları aştı

Türkiye\'nin ödemeler dengesi verileri içinde önemli yeri bulunan dış ticaret açığı, Ocak ayında yüzde 108.8 ile, bir kattan çok artarak 9 milyar 67 milyon dolara tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak ayında yüzde 72.1 iken, 2018 Ocak ayında yaklaşık 15 puan daralma ile yüzde 57.9’a düzeyine indi.

