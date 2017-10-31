Dış ticaret açığında büyük artış: Yüzde 85 (2)

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İstanbul, 31 Ekim (DHA) - İthalatta yaşanan büyük artışa karşın, ihracat artışının düşük kalamsına bağlı olarak Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artışla 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatta Almanya, ithalatta da Çin ilk sıralardaki yerlerini korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre; ihracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artarak 11 milyar 848 milyon dolara, ithalat ise yüzde 30.6 artarak 19 milyar 982 milyon dolara çıktı.

Böylece, dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara tırmanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 71.3\'ten, yüzde 60\'ın da altına çekilerek, yüzde 59.3\'e düştü.

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı aynı dönemde yüzde 50.2\'den, yüzde 49.8\'e geriledi. AB’ye yapılan ihracat ise yüzde 7.9 artarak 5 milyar 904 milyon dolara çıktı.

Almanya\'ya yapılan ihracat 1 milyar 234 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi;

- 766 milyon dolar ile İngiltere,

- 678 milyon dolar ile ABD

- 654 milyon dolar ile Irak izledi.

Buna karşılık, ithalatta ilk sırayı yine Çin 2 milyar 142 milyon dolar ile alırken, bu ülkeyi;

- 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya,

- 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya

- 999 milyon dolar ile ABD izledi.