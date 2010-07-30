Dış ticaret açığı yüzde 94,6 arttı

T24 -



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, dış ticaret açığı yüzde 94,6 artarak 28 milyar 501 milyon dolara yükseldi. 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde yüzde 76,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 65,8'e geriledi.



Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 47 milyar 722 milyon dolarlık ihracat, 62 milyar 366 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı 14 milyar 644 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,5 olarak gerçekleşmişti.







Aylık açık



TÜİK'e göre 2010 Haziran ayında ise ihracat, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 9 milyar 567 milyon dolar, ithalat yüzde 21,5 yükselerek 15 milyar 185 milyon dolar oldu.





Söz konusu ayda dış ticaret açığı, 2009 yılının aynı ayına oranla yüzde 34,9 artarak 5 milyar 619 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63 olarak belirlendi.





Geçen yıl Haziran ayında, 8 milyar 335 milyon dolarlık ihracat, 12 milyar 501 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 4 milyar 166 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 66,7 olmuştu.





Bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki ara malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,1, sermaye malları ithalatı ise yüzde 24,7 arttı.





Ocak-Haziran döneminde yapılan 83 milyar 324 milyon dolarlık ithalatın, 60 milyar 307 milyon dolarlık kısmını ara malları (hammadde), 11 milyar 912 milyon dolarlık kısmını sermaye malları, 10 milyar 853 milyon dolarlık kısmını ise tüketim malları oluşturdu.





Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 72,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,3, tüketim mallarının payı da yüzde 13 oldu.





2010 yılının Haziran ayında AB ülkelerine yapılan ihracat önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak, 4 milyar 190 milyon dolar oldu.





Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı yüzde 43,8 olarak hesaplandı.





2010 Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.



