Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 5.7 yükseldi

İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Cari işlemler açığının en önemli bileşenlerinden olan dış ticaret açığı, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasına bağlı olarak, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artışla 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalat yüzde 5.5 artarak 22 milyar 65 milyon dolara yükseldi. Böylece, ithalatın ihracatı karşılama oranı bir önceki yılın Mayıs ayında yüzde 64.9 iken bu yıl 64.8’e geriledi,

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değerlere göre; ihracat Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarken ithalat yüzde 1.7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış değerlere göre ise; ihracat Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2, ithalat yüzde 3.1 arttı.

Türkiye ihracatını en fazla Avrupa Birliği’ne (AB) yaparken, Türkiye’nin AB’ye ihracatı bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 19.3 artışla 7 milyar 287 milyon dolar oldu.

AB’nin ihracattaki payı bir önceki Mayıs ayında yüzde 45 iken, bu yıl AB’nin ihracat payı yüzde 50.9 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 357 milyon dolarla Almanya olurken bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya, 858 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla İspanya takip etti.

Mayıs ayında ithalat yapılan ülke ise 2 milyar 80 milyon dolarla Çin olurken, 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya ikinci, 1 milyar 732 milyon dolarla Rusya üçüncü ve 1 milyar 4389 milyon dolarla İngiltere dördüncü oldu.