Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 89.8 azaldı (2)

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İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Dış ticaret açığı Kasım ayında, yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Kasım’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.

TÜİK verilerine göre, ihracat, Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 0.8, ithalat da yüzde 0.6 artarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 69.1 düzeyinden Kasım’da yüzde 96’ya yükseldi.

Avrupa Birliği\'ne (AB-28) yapılan ihracat Kasım’da, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10.9 artarak 7 milyar 730 milyon dolara yükseldi. AB\'nin ihracattaki payı, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 49.1 düzeyinden Kasım’da yüzde 49.8’e yükseldi.

Bu dönemde, 1 milyar 430 milyon dolar ile en çok ihracat Almanya\'ya yapılırken, bu ülkeyi 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak izledi.

İthalatta, 1 milyar 756 milyon dolar ile ilk sırayı alan Rusya\'yı da, 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı Kasım’da yüzde 78.8 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.4 ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42.4 olarak belirlendi. (Tablo)