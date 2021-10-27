Dış ticaret açığı eylülde 2.6 milyar dolara geriledi

Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat eylülde yıllık yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

9 aylık ticaret açığı 161 milyar dolar

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.



Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 78,0 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 78,0, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,0 oldu.



İthalatta, 2021 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 76,6, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 oldu.

Eylülde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 696 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 390 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 261 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 30 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 21 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.



Ocak-eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 99 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 530 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 674 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 98 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 628 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

En çok ithalat Çin'den yapıldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 897 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 417 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 718 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 412 milyon dolar ile ABD, 919 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.



Ocak-eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 536 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 178 milyon dolar ile Rusya, 16 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 457 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 362 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.