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Ekonomi

Dış ticaret açığı beklentileri aştı

Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 8,8 düşüşle 7,8 milyar dolar oldu. 6 aylık açık 40 milyar dolara yaklaştı

25 Temmuz 2014 14:47

Dış ticaret açığında düşüş Haziran'da devam etti. Haziran ayında dış ticarette açık yüzde 7,8 düşüşle 7,8 milyar dolar oldu. Anketlere göre 7 milyar dolarlık açık civarındaydı. Dış ticaret Ocak-Haziran'da yüzde 21,9 gerileyerek 39,58 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı Haziran'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 12 milyar 923 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,1 azalarak 20 milyar 776 milyon dolar oldu.

 

AB'ye ihracat yüzde 14,7 arttı

 

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2013 Haziran ayında yüzde 41,8 iken, 2014 Haziran ayında yüzde 46 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 5 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

En fazla ihracat Almanya'ya

 

Almanya’ya yapılan ihracat Haziran ayında 1 milyar 281 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (855 milyon dolar), Irak (745 milyon dolar) ve Fransa (664 milyon dolar) takip etti. İTHALATTA LİDER RUSYA Rusya’dan yapılan ithalat, Haziran'da 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 916 milyon dolar), Almanya (1 milyar 822 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 090 milyon dolar) izledi.

 

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