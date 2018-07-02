Dış ticaret açığı 5.5 milyar dolar

İhracat haziran ayında 12.9 milyar dolar oldu. Buna karşılık ithalat miktarı 18.4 milyar doları buldu.

Gümrük Bakanlığı’nın hazırladığı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Bu verilere göre haziran ayında dış ticaret açığı 5 milyar 510 milyon dolar oldu. İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,21 azalarak, 12 milyar 970 milyon dolara düştü. 2018 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise ihracat yüzde 6,33 artarak 82 milyar 280 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde, ihracat 161 milyar 898 milyon dolar oldu.

İthalat ise yüzde 3,62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,2’ye yükseldi.