Diş tedavisinden çıkan 24 yaşındaki kadın, yolda yürürken fenalaşıp öldü

Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



24 yaşındaki genç kadın dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla yolda yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kadının ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. (DHA)