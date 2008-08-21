Diş tedavisi artık dışarıda yapılabilecek

SGK hastalarına, serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinde ‘fark ödemeden sevkle tedavi’ yolu açıldı.





İzmir Dişhekimleri Odası’nın, kamuda tedavi olamayan hastaların özel diş hekimlerinden hizmet almalarını engelleyen Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) ilgili maddelerinin iptali için Danıştay’da açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, "Kamuda hizmet alamayan hastalar sevkle gittikleri muayenehanelerde tedavilerini yaptıracak. Asgari ücret tarifemizden ödeyecekleri fatura bedelini de bağlı bulundukları kurumdan geri alacak” dedi.

