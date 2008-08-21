T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Diş tedavisi artık dışarıda yapılabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalarına, serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinde ‘fark ödemeden sevkle tedavi’ yolu açıldı.

21 Ağustos 2008 03:00

SGK hastalarına, serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinde ‘fark ödemeden sevkle tedavi’ yolu açıldı.


İzmir Dişhekimleri Odası’nın, kamuda tedavi olamayan hastaların özel diş hekimlerinden hizmet almalarını engelleyen Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) ilgili maddelerinin iptali için Danıştay’da açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, "Kamuda hizmet alamayan hastalar sevkle gittikleri muayenehanelerde tedavilerini yaptıracak. Asgari ücret tarifemizden ödeyecekleri fatura bedelini de bağlı bulundukları kurumdan geri alacak” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24