Diş taşları diş kaybı sebebi

Sağlıklı diş eti kanamaz



Ramazan'da ağız ve diş sağlığına dikkat

Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dr. Altuğ Serçe Günaydın gazetesindeki röportajında, diş temizliği ve düzenli fırçalama ile diş taşının oluşmasının engellenebileceğini belirtti: "Dişlerde gereken temizlik ve tedavi yapılmadığında iltihaplanan diş etleri fırçaladıkça kanayan, şişkin, koyu kırmızı, ağrılı ve ağır kokulu bir hal alır. Zamanla dişler etrafındaki çene kemiğinde erime ve diş etinde çekilmeler başlar."