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Sağlık

Diş taşları diş kaybı sebebi

Çoğu zaman temizlenmesi ihmal edilen diş taşları, diş eti kanamasına, ağız kokusuna, diş etlerinin iltihaplanmasına neden olabiliyor.

21 Eylül 2008 03:00

Çoğu zaman temizlenmesi ihmal edilen diş taşları, diş eti kanamasına, ağız kokusuna, diş etlerinin iltihaplanmasına neden olabiliyor.

Sağlıklı diş eti kanamaz

Ramazan'da ağız ve diş sağlığına dikkat

Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dr. Altuğ Serçe Günaydın gazetesindeki röportajında, diş temizliği ve düzenli fırçalama ile diş taşının oluşmasının engellenebileceğini belirtti: "Dişlerde gereken temizlik ve tedavi yapılmadığında iltihaplanan diş etleri fırçaladıkça kanayan, şişkin, koyu kırmızı, ağrılı ve ağır kokulu bir hal alır. Zamanla dişler etrafındaki çene kemiğinde erime ve diş etinde çekilmeler başlar."

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