Diş sağlığında doğru sandığımız 8 yanlış

Dişleri korumak için başvurulan yöntemler artık değişti. Diş Hekimi Onur Öztürk, ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bildiğimiz yanlışları ve hataları anlattı.



Diş hekimliğindeki hızlı gelişmeler ve bunların ağız ve diş sağlığına olan olumlu etkilerine rağmen birçoğumuz halen kulaktan dolma bilgileri uyguluyoruz. Halk arasında doğru olduğuna inanılan birçok bilginin aslında yanlış olduğunu belirten Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Onur Öztürk, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bildiğimiz yanlışları ve yaptığımız hataları anlattı.



1-Dişleri sert fırçalamak



Dişleri sert fırçalamak, dişlerin mine tabakasında aşınmalara neden olur. Dişlerin mine tabakasının aşınması sonucunda da alttaki sarı tabaka ortaya çıkar ve dişler daha sarı gözükür. Sert fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine neden olur.



2-Diş kalitesi aileden gelir



Ağız ve diş sağlığında genetik özellikler küçük bir rol oynar. Ağız ve diş sağlığı sizin onlara ne kadar iyi baktığınızla alakalıdır. Ağız kanserleri erken dönemde teşhis edilmezse ağrı, tedavi sonrası düzeltilmesi mümkün olmayan yüz ve ağız deformitelerine neden olabilir.



3-Çürük yok hekim de yok



Dişlerinizde görünen bir problem olmaması diş hekiminize yapacağınız genel kontrollerinizi aksatmanız için bir neden değildir. Altı ayda bir yapılacak olan diş hekimi ziyaretleri ağız ve diş sağlığı için oldukça önemli. Doktorlar erken teşhis için yılda iki kez dişçiye gidilmesi gerektiğini belirtiyor.



4-Fırça kalitesi önemli değil



Dişlerinize ve dişetlerinize hasar vermemesi için yumuşak diş fırçası kullanın. Diş fırçalanmasında fırçanın duruşu dışındaki temel hareket aynıdır: Fırça diş eti çizgisine eğimli olarak yerleştirilir. Bu durum bozulmadan küçük dairesel hareketlerle dişler fırçalanır. Fırça, bir fırça boyu kadar kaydırılarak fırçalama sürdürülür.



5-Sakız çürük yapar mı?



Şekersiz veya tatlandırıcılı sakız çiğnenmesi, diş sağlığı için yararlı. Çünkü sakız çiğneme sırasında, tükürüğün salgılanmasında artış oluyor. Tükürüğün üretimi artınca, dişlerin üzerindeki yıkayıcı fonksiyonu da artmış oluyor. Sakızın günde 5-7 defa, 15 dakikalık aralıklarla çiğnenmesi öneriliyor.



6-Beyazlatma zararlıdır



Diş hekimliğinde kullanılan son teknolojiler sayesinde artık dişlerinize yapılacak olan estetik uygulamalar çok kolay ve son derece güvenli. Diş Hekimi Onur Öztürk, estetik uygulamalardan diş beyazlatma işlemini yaptırmak isteyen hastaların bunu diş hekimi kontrolünde güvenle yaptırabileceklerini, söyledi. Öztürk, diş beyazlatmanın diş hekimi kontrolünde yapılmasının diş minesine zarar vermediğini ifade etti.



7-Kolonya ve aspirin acıyı alır



Ağrıyan dişinizin olduğu bölgeye aspirin ya da kolonya koymak "alkol, aspirin yanığı" denilen komplikasyonlara neden olur.



8-Karbonhidratla beyazlatma



Dişleri karbonatla fırçalamak beyazlatmanın aksine dişin mine tabakalarını çizer ve aşındırır. Bunun sonucunda; dişin parlaklığı gider ve dişler daha kısa zamanda renkleşmeye başlar.

