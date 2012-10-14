Diş sağlığı turizminde yüzler gülüyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Yurtdışındaki diş tedavi maliyetlerinin yüksekliği, diş tedavilerinde rotayı İstanbul’a çevirdi. Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özbölük’ün verdiği bilgiye göre, Türkiye’ye son yıllarda Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere hatta ABD ve bazı Arap ülkelerinden özellikle implant ve estetik diş hekimliği için hasta geliyor.

Sağlık sektörünün her geçen yıl daha da geliştiği Türkiye’de firmalar, yurt dışına yönelik yaptıkları çalışmalarla ülkeye her geçen yıl daha fazla döviz kazandırıyor. Özellikle diş sağlığı konusunda gelişen sağlık turizmi umut veriyor. Biri Almanya’nın Frankfurt kentinde diğerleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde 8 büyük diş hastanesi ile hizmet veren Hospitadent’in Yönetim Kurulu Üyesi, Diş Hekimi Selçuk Özbölük, turizm çeşitlenmesine imkan veren coğrafi ve doğal yapısı nedeniyle Türkiye’nin son 10 yılda en çok ziyaretçi alan ülkeler arasına girdiğini kaydetti.



'AB'den ve ABD’den diş sağlığı için geliyorlar'



Dt. Özbölük, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve deneyimli sağlık kadroları ve işletmeleri ile dental turizmde dünya lideri olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sağlık alanında bir süreden beri yönümüzü yurt dışına çevirdik. Bunun da sonuçlarını almaya başladık. Frankfurt hastanemiz kalitesi ile vatandaşlarımızın yanı sıra Almanlar’ın da ilgisini çekiyor. Ama bundan da önemlisi açtığımız bu kapı ile İstanbul’daki hastanelerimizde de yabancı payının her geçen gün artması. Son yıllarda ülkemiz özellikle Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere hatta ABD ve bazı Arap ülkelerinden gelen hastalara özellikle implant ve estetik diş hekimliği uygulamalarını başarıyla sunuyor. Yurtdışındaki diş tedavi maliyetlerinin yüksekliği, bu ülke vatandaşlarının diş tedavilerinde İstanbul'u seçmelerini sağlıyor. İstanbul'a gelen bir turist, konaklama uçak ve diş tedavi gibi masrafların toplamının, her hangi bir Avrupa ülkesindeki sadece diş tedavi masrafından daha az olduğunu görmekte. Biz yaklaşık 2-4 kat daha ucuza ama belki çok çok kaliteli dental hizmet veriyoruz. Durum böyle olunca neredeyse hiç reklam yapmadan yabancı hastayı Türkiye’ye çekmiş oluyoruz.’’



Uluslararası sağlık kuruluşlarımız var



Türkiye’de JCI (Joint Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edilmiş uluslararası standartlara uygun 42 adet sağlık kuruluşu bulunuyor. Verilen hizmetin ucuz ve kaliteli oluşu, otelcilik hizmet kalitesinin yüksekliği, coğrafi konum ve teknolojik altyapı sağlamlığı Türkiye’yi sağlık turizminde önemli bir merkez haline getiriyor.