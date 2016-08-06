T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Diş rengi neden değişir?

Ağız bakımına gerekli özenin gösterilmemesinin yanı sıra ten rengi, boyar gıdalar tüketilmesi ya da yaşlanma gibi etkenlerde dişlerde renk değişimine neden oluyor

06 Ağustos 2016 02:59

Diş renginin kişinin ten rengi ile uyumlu olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmemesinin önemli sonuçlarından birinin de dişlerdeki renk değişikliği olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre, diş renginin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Kışlaoğlu, "Diş rengi aynı zamanda ten rengi ile de doğru orantılıdır. Diş rengini etkileyen bazı etkenler var bunlar, çay, kahve, sigara gibi boyar gıdalardır. Eğer çok sık tüketiliyorsa bunlar zamanla dişin içine işleyip dişi daha sarı hale getirebilir” dedi.

 

“Yaşlanma da diş rengini etkiler”

 

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin rengini etkileyen diğer bir etkenin de yaşlanma olduğunu belirterek, "Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişlerde sürekli fonksiyon gördüğü için dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar ya da kısalmalar meydana geliyor. Dişlerimizi bu kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

diş sararmasıdiş bakımıdişçisağlıklı dişlerdiş eti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24