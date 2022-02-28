Dış politika uzmanı Sinan Ülgen: Avrupa Konseyi'nde çekimser oy veren Türkiye'nin hakkında tereddütler oluşacaktır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'a söyleşi veren dış politika uzmanı Sinan Ülgen, Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın üyelik haklarının askıya alınması için yapılan oylamada, Türkiye'nin çekimser oy vermesinin hata olduğunu belirterek, "47 üyeli Konseyde 42 ülke bu öneriyi destekledi. Karşı oy kullanan tek ülke Ermenistan oldu. Çekimser kalan tek ülke de Türkiye oldu. Yani çok yalnız kaldık.

Bu durum ister istemez Türkiye’nin asli tutumu hakkında birtakım tereddütlerin oluşmasına neden olacaktır. Üstelik işin bir de kamu diplomasisi boyutu var. Diplomaside bazı işler kapalı kapılar arkasında bazı işler de uluslararası kamuoyunun önünde yapılır. Avrupa Konseyi oturumu bu yeni denge politikasının vurgulandığı bir an olmamalıydı. Bu tercihin Avrupa toplumları nezdinde Türkiye algısına olan zararın, Rusya ile ilişkilerde beklenen getirisinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğine işaret eden Sinan Ülgen, Batı ile ilişkilerde Türkiye'nin jeo-stratejik kartının ağırlık taşıyacağını belirtti.

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