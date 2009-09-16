Diş özelde tedavi edilebilecek

Maliye Bakanlığı'ndan farklı düşünen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelge yayımlayarak, özel tedavinin önünü açtı



Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’a bağlı olanlar ile ailelerinin özel sektörden diş tedavisi almaları konusunda Maliye Bakanlığı’ ndan farklı düşünen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelge yayımlayarak SGK çatısı altındakilerin serbest diş hekimlerinden Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarifesine göre hizmet alabilmelerinin yolunu açtı.



Ancak sevk koşullarını ağırlaştıran genelgeye göre, sevk için tedavinin verilemediği süre ikiye katlandı. 45, 60 ve 90 günlük süreler, 90, 120 ve 180 güne çıkarıldı. İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, “SGK bize sürpriz yaptı. Maliye Bakanlığı gibi sevkleri durduracağını bekliyorduk. Durdurmadı ama sevkleri de fiilen imkânsız hale getirdi” dedi.



Kurul kararı gerekli



Maliye Bakanlığı, Danıştay’ ın özel tedaviye izin veren kararının ardından geçtiğimiz günlerde yayımladığı tebliğ ile sevk yasağı getirdi ve devlet memurlarının özel sektörde diş tedavisi yaptırmalarına izin vermedi. Ancak SGK, önceki gün bir genelge yayımlayarak, SGK’ lıların özel sektörden hizmet alabileceklerini ve ücretlendirmenin TDB fiyat tarifesinden olacağını bildirdi. Sevk koşullarının ağırlaştırıldığı genelgede, tedavinin kamuda yapılamadığı süreler iki katına çıkarıldı ve sevkler için sağlık kurulu oluşturma zorunluluğu getirildi.



SGK sürpriz yaptı



Yıllardır hem Maliye Bakanlığı hem de SGK’nın ağız-diş tedavisi konusundaki kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle çeşitli davalar açtıklarını anlatan Turgan Ülker şunları söyledi: “İki ileri bir geri gidiyoruz. Danıştay, önce Maliye Bakanlığı, ardından da SGK’ nın uygulamalarına karşı açtığımız davalar sonucunda sevklerin yolunu açtı, tarifenin de TDB tarifesinden olmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı önce mahkeme kararını uyguladı, çok geçmeden bir tebliğ ile sevki yasakladı. SGK’ dan da aynı yönde tutum bekliyorduk. Sürpriz yaptı.

Yasaklamaya gitmedi ama sevkin koşullarını ağırlaştırdı. SGK, mahkeme kararlarını, iki gerçeği kabul ederken, sevki yokuşa sürdü. Yasada protezler için 90, dolgular için 45, diş taşı temizliği için 30 gün olan sevk sürelerini ikiye katladı. Kamuda hasta, protez tedavisine altı ay içinde başlanamıyorsa sevk edilecek. İstisna olarak, özürlülük oranı yüzde 40’ın üstünde olanlarda bu süre aranmayacak.”



