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Sağlık

Diş kaybı konuşma bozukluğuna neden oluyor

Selimiye Devlet Hastanesi’nde görevli Diş Hekimi Sercan Ulugöl, diş kaybının konuşma bozukluğuna neden olduğunu söyledi.

07 Ekim 2008 03:00

Selimiye Devlet Hastanesi’nde görevli Diş Hekimi Sercan Ulugöl, diş kaybının konuşma bozukluğuna neden olduğunu söyledi.

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Diş Hekimi Sercan Ulugöl, çekilerek ya da başka nedenlerden dolayı eksiltilmiş dişlerin boşluğunun mutlaka yapay bir dişle doldurulması gerektiğini, aksi halde sindirim sistemi ve konuşma bozukluğu ile çene eklemi rahatsızlığına neden olabileceğini belirtti.

Ulugöl şunları söyledi: “Eksik dişler nedeniyle çiğneme yeterli olamayacağından sindirim sistemi hastalıkları ortaya çıkar. Ön dişlerdeki eksiklikler konuşma bozukluğu ve çirkin görüntü yaratacağından psikolojik sorunlara, sıkıntı ve strese neden olur. Eksik diş boşlukları hemen yapay bir dişle doldurulmazsa diğer dişler boşluğa doğru yatarak kayar ve ağız kapanış bozukluğuna neden olur. Kapanış bozuklukları zamanla çene eklemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Birkaç diş eksikliği kaplamalı köprülerle sabit bir şekilde, çok diş eksiklikleri ise çıkarılıp takılabilen yarım damak protezlerle tamamlanabilir ya da diş ekme yöntemi uygulanabilir.''

(DHA)

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