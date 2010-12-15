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Yaşam

‘Diş izi’ davasında tahliye kararı

3 yıl tutuklu yargılanan Bircan Başak ile eşi, ‘inandırıcı delil olmadığı’ gerekçesiyle beraat etti...

15 Aralık 2010 02:00

T24 - Cesedi bulunan Mustafa Çelik’in yanağındaki ‘diş izinin’ sahibi olduğu iddiasıyla 3 yıl tutuklu yargılanan Bircan Başak ile eşi, ‘inandırıcı delil olmadığı’ gerekçesiyle beraat etti

Kumkapı’da ölü bulunan tercüman Mustafa Çelik’in yanağındaki “diş izinin sahibi” olduğu öne sürülen Bircan Başak ile eşi Cemal Başak’ın beraatına karar veren mahkeme heyeti, ek iddianameyle hakkında dava açılan Osman Özer’i, 6 yıl 8 ay  hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, son savunmasını yapan Cemal Başak, kendisinin ve eşinin olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, beraat kararı istedi.
Mahkeme heyeti, Cemal Başak ve Bircan Başak’ın, Çelik’i öldürdüklerine dair mahkûmiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek, beraatlarına karar verdi.


ADLİ TIP: DİŞ İZİ UYUYOR

İddianamede, Mustafa Çelik’in (70), 18 Şubat 2002 tarihinde Kumkapı’da yalnız yaşadığı evde ölü bulunduğu, Çelik’in sağ yanağında görülen diş izi ile aynı binada kalan Bircan Başak’ın diş izlerinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre tuttuğu belirtiliyordu. 

Başak çiftinin binaya sahip çıkmaya çalıştığı, bu nedenle Çelik’le aralarında sorunlar yaşandığı anlatılan iddianamede, 2 sanığın da “kasten adam öldürmek” suçundan 24 ile 30’ar yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Dava kapsamında yaklaşık 3 yıl tutuklu olarak yargılanan Bircan ve Cemal Başak, 8 Haziran 2005’te tahliye edilmişlerdi.

Mahkemenin, Başak çiftinin avukatlarının talepleri doğrultusunda başka bir fail olabileceği yönünde araştırmalar yaptığı sırada, olay yerinde bulunan bira şişesinde elde edilen parmak izi ile Eminönü bölgesinde “hırsızlık” suçuna ilişkin yakalanan Osman Özer’in sağ el orta parmak izinin uyuştuğu bildirildi.

Bu gelişme üzerine başka suçtan tutuklu bulunan Özer hakkında yapılan soruşturma sonucunda 2008 yılında ek iddianame düzenlendi. İddianamede, Özer’ın, Mustafa Çelik’i tahrik altında bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. 


ÖNCE MEKTUP, SONRA İNKÂR

İddianamenin eline geçmesinin ardından mahkemeye bir mektup yazarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Özer, duruşmadaki ilk ifadesinde ise okuma yazmasının olmadığını, mektubu arkadaşlarının yazdığını, aslında olaya karışmadığını bildirdi. 

Tanık olarak ifadeleri alınan Özer’in koğuş arkadaşları ise sanığın, söz konusu cinayeti Mustafa Çelik’in kendisini taciz etmesi nedeniyle işlediğini anlattığını söylemişti. 

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