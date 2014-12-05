Diş ipi çürümeyi önler mi?

Diş ipi diş çürümesini önler mi? Claudia Hammond, bu soruya net yanıt vermemizi sağlayacak verilere sahip olmadığımızı söylüyor. Diş hekimine gittiğinizde size sorulan sorulardan biri “Dişlerinizi iple de temizliyor musunuz?” sorusudur. Dişlerimizi günde iki kere fırçalamanın yanı sıra diş ipiyle temizlememiz tavsiye edilir. Peki, bunun yararları konusunda elimizde net bilgi var mı?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dişleri iple temizlemenin diş plağı oluşumunu engelleyerek çürüme ve damak hastalıkları riskini azalttığı düşünülüyor. Dişlerimizde, yediğimiz karbonhidratlardan beslenen bakterilerin oluşturduğu yapışkan tabakaya plak adı veriliyor. Bu bakteriler çoğalınca diş yüzeyini aşındırıp çürümeye yol açıyor.

Plak temizlenmeden bırakılırsa diş etlerinin sık sık kanamasına neden olan diş eti iltihabına neden olur. Norveç’te erkekler üzerinde yapılan 26 yıllık bir araştırmada, diş eti iltihabının dişlerde dökülme riskini 46 kat artırdığı görülmüştür.

Dişler arasında kalan ulaşılması zor bölgeler iyi temizlenmediği için tek başına diş fırçasının plak sorununu çözmediği biliniyor. Bu bölgeleri diş ipiyle temizleme fikri ise 1815’e kadar gidiyor. New Orleanslı diş doktoru Levi Spear Parmly, dişler arasında kalan bölgelerin ipek iplik kullanarak temizlenebileceğini söylüyor.

Diş ipini kullanan sadece insanlar da değil. Tayland’da bir Budist tapınağında uzun kuyruklu makak şebeklerinin insan saçı ya da kendi tüylerini kullanarak dişlerinin arasını temizlediği görülmüştür.

Veri azlığı

Diş ipinin plak oranını düşürdüğüne dair çok sayıda araştırma var fakat ipin düş çürümesi ve diş eti iltihabı riskini azalttığına dair net veri yok.

Çocuklarda diş ipi kullanımı ile ilgili araştırmalarda ipin çürüme riskini azalttığı görülmüştür; fakat aynı sonucu yetişkinlerde ortaya çıkarmak kolay değil. Bu alandaki araştırmalar 2012’de Cochrane Collaboration adlı kuruluş tarafından incelenmiş, fakat çoğu ABD’de olmak üzere sadece 12 araştırmanın verileri çok da etkileyici bulunmamıştır. İp kullanımının plak oluşumunu az miktarda azalttığı görülmüşse de, “diş fırçalamaya ek olarak diş ipi kullanmak yararlıdır” gibi bir savı destekleyecek net bir sonuca varan uzun erimli araştırmalara rastlanmamıştır.

Diş eti iltihabı ile ilgili veriler ise daha fazla bilgi içeriyor. Diş ipi bu riski sadece yüzde 8 civarında azaltıyor. Bu alandaki araştırmalar 2008’de incelendiğinde ise düzenli ip kullanımının herhangi bir yararı olduğuna dair olumlu bulgulara rastlanmadığı belirtilmişti.

Bu konudaki veriler net olmasa da diş ipinin yararlı olduğu ihtimali dişleri düzenli olarak iple temizlemek için yeterli neden değil mi diye soranlar da var. Fakat diş ipinin doğru kullanılmaması yüzünden diş etlerine zarar verilmesi de söz konusu. Bu kişiler bir süre sonra doğru kullanmayı öğreniyor olsa da.

Diş etinin yararını kanıtlayacak araştırmalar yapılıncaya dek dişlerini iple temizlemeye devam etmek isteyenlere hiç değilse bu işi doğru yapmayı öğrenmeleri tavsiye ediliyor.