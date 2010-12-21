-DİŞ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diş tabibi ve çalışma alanını yeniden belirleyen yasayı onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, 6088 sayılı ''Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi. Yasaya göre diş tabibi, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi, tedavisi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili olacak. Diş tabipliğinin herhangi bir dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış uzmanlık belgesine sahip olmak gerekecek. Değişiklik öncesinde diş hastalıklarına bakmakla yetkilendirilen, ancak diş hekimliği fakültesi mezunu olmayanları tanımlayan ''dişçi'' ifadesi ise yasa metninden çıkarıldı.