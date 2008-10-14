Diş hekimleri hükümetten yanıt bekliyor

Sağlık Bakanlığı, 246 sözleşmeli diş tabibi alacak



SGK, diş tedavisi kararına uymuyor

Yıldırım yaptığı açıklamada, diş hekimliği hizmetlerine yönelik hazırladıkları öneri paketini Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile ilgili birimlere sunduklarını, görüşmelerin sürdüğünü, ancak somut bir kararın olmaması nedeni ile taleplerini sokağa taşıyacaklarını söyledi.Diş ve diş eti hastalıklarının dünyada en yaygın ve en sık tekrarlanan hastalık grubu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, diş ve diş hastalıklarıyla ilgili tedavi ve koruyucu hizmetleri içeren önerilerinin hükümet tarafından kabul edilmesini istedi.Yıldırım, kamuda verilen hizmetin halkın talebini karşılamasının mümkün olmadığını ileri sürerek, bunun sonucunda da iş yükü nedeniyle kamudaki diş hekimlerinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını, iş yoğunluğu nedeniyle de tedavilerin niteliği konusunda endişeleri olduğunu kaydetti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk Diş Hekimleri Birliği olarak hükümete, 2003 yılı başından beri diş ve diş eti hastalıklarıyla ilgili kontrol edilebilir bir sistem önerdik. Hatta birliğimiz tarafından bedelsiz kurulabileceğini ilettiğimiz sistem, koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sistem olacak. 17-18 Eylül tarihlerinde de ilgili bakanlıklara, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hazırladığımız projeyi tekrar sunduk ancak hala kamuoyuna yönelik deklarasyonumuz konusunda cevap alamadık."Diş ve diş eti hastalıklarının zamanında muayene edilmesi durumunda bu alandaki sağlık harcamalarının azalacağına dikkati çeken Yıldırım, "Türk Diş Hekimleri Birliği, sağlık harcamalarını azaltan ve toplum çıkarını ortaklaştıran bir sistem öneriyor" dedi.Diş hekimlerinin milyarlarca liralık yatırımlarının çöpe atılmaması ve vatandaşların hekim seçme özgürlüğünün kamu ile sınırlandırılmadan serbest çalışan diş hekimlerinden alınmasını talep eden Yıldırım, şunları kaydetti:"Önerimize hükümetten yanıt bekliyoruz. Cevap gelmemesi durumunda diş hekimleri odalarının bulunduğu bütün illerde yarın kitlesel basın açıklaması yapılacak. Basın açıklamasıyla birlikte 'diş hekimliği hizmetinin serbest çalışan diş hekimlerinden alınması' ile ilgili vatandaşlardan imza toplayacağız. Daha sonra topladığımız imzaları Sağlık Bakanlığına götüreceğiz. Eğer önerimize hâlâ cevap gelmezse o zaman diş hekimleri olarak 2 Kasım'da İstanbul'da geniş katılımlı 'Ağız Sağlığı Sözde Kalmasın' mitingini düzenleyeceğiz."Celal Korkut Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede taleplerini ilettiklerini hatırlattı.