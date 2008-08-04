Merhabalar,



İnanılmaz ama gercek bir olay yaşadım...



Çekmeköy'de bir diş hekimi tarafından darp edildim. Annemin protezindeki bir dişini yapıştırmak üzere bir diş hekimine gittik.

Sadece bir yapıştırma için çok yüksek bir rakam isteyen hekime hoşnutsuzluğumuzu belirttik ama parayı da ödedik. Kendisinden fiş talep ettik.

Diş hekimi, eğer KDV'yi ödersem fişi verebileceğini söyledi. Parayı öderken KDV'si içerisinde söylenmesi gerektiğini, eğer fiş talep etmeseydik bile kendiliğinden fişi vermesi gerektiğini söyledim.

Böyle davranırsa hasta kaybedeceğini de kendisine hatırlattım. Bunun üzerine hekim terbiyesizleşerek, "Sen ne diyorsun kadın" diyerek üzerime yürüdü.

Bu şekilde davranmaması için kibar bir dille uyardım. Bunun üzerine iyice sinirlenerek önce masasına vurmaya başladı sonra üzerime saldırdı. Diş Hekimi Hanım beni bir taraftan ısırıyor, diğer taraftan tekmeliyor ve tırmalıyordu.

Gözlüğüm, arabamın anahtarı savrulmuş, beni ittiği için duvardaki tabloları yerlere düşmüştü. Yardımcısı, "Llütfen yapmayın" diye hekime yalvarıyordu. Ben kendimi korumaya çalışırken o yardımcısına "Polis çağır hanemi bastı de" diyordu. Bir taraftan da tehdit ediyor ve "Sen bittin, seni mahvedeceğim, ben 23 yıllık (bu arada 35 yaşından fazla göstermiyordu, bu mümkün değil) dişciyim bana nasıl hasta kaybedeceksin dersin" diye bağırıyordu.

Kendimi zor dışarı attım ve derhal jandarma karakoluna gittim. Darp izlerimi gören jandarma komutanı beni hastaneye sevk etti. Muayene eden doktor rapora moraran kolumu, bacağımı, ısırık izlerini, tırnak izlerini yazdı. Raporun bir kopyası elimdedir. Jandarma raporla birlikte olayı savcılığa sevk etti.



Şimdi savcının bizi çağırmasını bekliyorum.



Bu arada diş hekimi kendini korumak için karşı şikâyette bulundu, yardımcısı işverenin yanında yer alarak ifade verdi. "Hanemi bastı" dedi, "duvarlarımdaki tabloları yerlere attı" dedi ve jandarmaya tutanak tutturdu.



Mağdur olan taraf olarak savcının vereceği kararı bekliyorum. Ancak savcılığın ve jandarma karakolunun bunu basit bir olay olarak iki kadının kavgası olarak değerlendirdiğini fark ettim.



Hakkımı elbette arayacağım. Diş Hekimleri Odası'na ve vergi dairesine başvuracağım. Yaşadığım bu olaya hala inanmakta güçlük çekiyorum.



F. Kayan